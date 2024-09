5.200 persones presencien l’oferta del Colors de Música

Verificat per

La programació de Colors de Música d’aquest estiu supera amb escreix les expectatives i aplega més assistents que l’edició anterior, 5.200 actuals pels 4.500 de l’any passat, va informar ahir el comú d’Escaldes-Engordany. Enguany, tant les propostes de música, dansa i espectacles com els assistents han incrementat els seus espectadors. Pel que fa als concerts, en total uns 2.400 assistents van gaudir de la música als diferents escenaris de la parròquia que es van organitzar. Cal destacar l’èxit de la nit del silenci i del concert de la Nit dels 80!, que van aconseguir omplir l’aforament de la plaça Coprínceps, així com la bona rebuda del concert de Judit Neddermann.

Quant als espectacles, és rellevant remarcar l’èxit de les visites teatralitzades. Així, tant Turistes i banyistes com de Pont a pont van superar les expectatives d’assistents i s’han consolidat com una oferta interessant per mostrar les tradicions de la parròquia. En total, més de 1.900 persones van gaudir d’algunes de les propostes d’espectacles i tradicions de Colors de Música, entre les quals també es va incloure la ballada de sardanes i el festival de l’Esbart Santa Anna, que es va celebrar a la sala Prat del Roure.

Seguint amb la dansa, cal destacar també l’èxit dels dilluns de dansa, que van reunir més de 860 assistents, amb espectacles com els Traginers de pulsions de l’Associació d’Arts Escèniques.