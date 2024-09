El comú augmentarà l’eficiència de la xarxa d’aigua potable al 80%

El comú de la Massana s’ha fixat com a objectiu incrementar l’eficiència de la xarxa d’aigua potable fins al 80%, un percentatge considerat “òptim” pels experts. Actualment aquesta xifra se situa entre el 55 i el 60%. “Hem de ser sensibles amb el problema de l’escassetat de recursos hídrics i treballar per trobar-hi solucions”, va afirmar la cònsol major, Eva Sansa, en una entrevista recent amb el Diari. La xarxa va construir-se fa 40 anys i “ha aguantat molt bé”, i ara cal posar-la al dia.

Fa unes setmanes la corporació va reunir-se amb l’empresa encarregada de la gestió de l’aigua a la parròquia. En la trobada, els responsables de la societat van presentar a Sansa un pressupost d’inversions per reduir les pèrdues en la xarxa: 20 milions d’euros repartits en 15 anys. Sansa va admetre que és una xifra important: “El comú té la capacitat financera que té. Nosaltres prioritzarem aquestes inversions perquè tampoc podem deixar de fer-ne d’altres. Estem estudiant com podem finançar-les”, va explicar la cònsol.

AL LÍMIT

Actualment la xarxa és capaç de garantir el subministrament en condicions normals, però quan se celebren esdeveniments amb molta afluència està al límit. “Durant els Campionats del Món de BTT no vam haver d’aplicar restriccions ni molt menys, però hi va haver un moment en què els dipòsits se’n començaven a ressentir. L’ocupació hotelera estava gairebé al 100% i feia uns quants dies que no plovia. La situació no era alarmant. Si hagués estat així, ho hauríem anunciat, evidentment. Però hem d’estar alerta”, va explicar Sansa.

En els últims anys el comú ja ha fet inversions per millorar la xarxa. S’ha instal·lat un sistema de monitoratge als dipòsits que en permet consultar l’estat al minut i a distància, s’han fet sondejos en diversos trams de la xarxa amb l’objectiu d’identificar fuites i reparar-les i s’ha unit el dipòsit de Pal amb la canonada general.

Pel que fa a les accions que s’impulsaran durant la legislatura, la mandatària va apuntar que es reprendrà la campanya de sondejos. També s’estudiarà la possibilitat de recuperar captacions antigues. “Hi ha algunes captacions que han quedat en desús, i el que volem és reactivar-les”, va assenyalar. Una altra de les actuacions previstes és la sectorització de la xarxa, és a dir, instal·lar-hi comptadors de tram. Aquest sistema permet facilitar la identificació de fuites i incrementar la rapidesa i l’eficiència en l’aplicació de mesures correctores. Una altra solució per reduir les pèrdues que el comú està estudiant és instal·lar reductores de pressió. “La major part de l’aigua ve d’Arinsal i baixa a molta pressió. Necessitem reductores per evitar que la xarxa s’estressi”, va detallar la cònsol.

EL PROJECTE

1 INCREMENTAR L'EFICIÈNCIA EN 20 PUNTS

El comú vol incrementar l’eficiència de la xarxa d’aigua potable del 55% actual al 80%, un percentatge considerat “òptim” pels experts.

2 VINT MILIONS EN INVERSIONS EN 15 ANYS

La societat encarregada de la gestió de la xarxa proposa al comú invertir 20 milions en els propers 15 anys per millorar la xarxa.

3 MÉS SONDEJOS I RECUPERACIÓ DE CAPTACIONS

Durant el mandat es reprendran els sondejos per identificar fuites i s’estudiarà recuperar captacions en desús, entre altres actuacions.