147 al·legacions a la segona proposta de revisió del POUP

El comú d’Ordino ha rebut 147 al·legacions a la proposta de revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). El text ha estat sotmès a exposició pública per segona vegada del 5 d’agost al dimecres d’aquesta setmana. El comú va registrar 220 queixes dels propietaris de terres al primer esborrany de revisió en els 90 dies en què va estar en exposició pública –del 6 de desembre del 2023 al 6 de març d’aquest any–.

La cònsol major, Maria del Mar Coma, va afirmar ahir al migdia, en la roda de premsa posterior al consell de comú, que totes les al·legacions que siguin “coherents” amb els principis del POUP seran aprovades. Tot i això, va admetre que està “sorpresa” per l’elevat nombre de queixes rebudes. “En tot moment hem cregut que s’havia entès la revisió. En les darreres setmanes hem mantingut reunions amb diversos propietaris per entendre la seva situació i pensàvem que s’havia interpretat de forma correcta”, va remarcar.

A part de les al·legacions, una quarantena de propietaris han enviat una carta al comú en què titllen la segona proposta de revisió de “desclassificació encoberta” de terres, ja que, entre altres coses, redueix l’edificabilitat màxima permesa. Cal recordar que el primer esborrany sí que preveia la transformació de terrenys abans edificables en no urbanitzables, fet que va posar els propietaris de terres en peu de guerra.

El conseller del grup de la minoria Enric Dolsa, per la seva part, va donar suport a la majoria per aprovar les noves normes urbanístiques. Tot i que va apuntar que “és normal” que molts propietaris “es queixin”, va assegurar que ara cal posar ordre “per no créixer com s’ha fet” en els últims anys de boom de la construcció. “Aquí no parlem de majories ni de minories, sinó de la parròquia d’Ordino”, va afirmar. És per això que va estendre la mà a l’equip de govern comunal per treballar plegats per tirar endavant la revisió del POUP.

El comú disposa ara de poc més d’un mes –la data límit és el 5 de novembre– per donar resposta a les al·legacions. Un cop el text s’hagi aprovat amb caràcter provisional en consell de comú, s’enviarà a la comissió tècnica d’urbanisme, que disposarà d’un any per estudiar-lo i, si cal, donar-hi el vistiplau. En aquest cas, el consell en podrà fer l’aprovació definitiva. El procés, si s’esgoten els terminis, podria allargar-se fins al final del 2025.

En les properes setmanes, per tant, el comú haurà de revisar totes les queixes dels propietaris i donar-hi resposta. Coma va recordar que que la voluntat de la corporació és “protegir el territori” i va recalcar, en aquest sentit, que posar límits al creixement urbanístic és necessari, entre altres raons, per poder fer arribar els serveis a tothom amb garanties. “No podem fer les coses de qualsevol manera”, va afirmar la cònsol.