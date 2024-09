La segona exposició del pla d'urbanisme d'Ordino tanca amb 147 al·legacions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona exposició del Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial (POUP) d'Ordino, va tancar el 17 de setembre, despres d'un mes on s'han presentat 147 al·legacions. En la primera exposició, entre el desembre del 2023 i el març d'aquest any, se'n van presentar 220. Un cop fet balanç, el comú estudiarà les al·legacions per fer les incorporacions que siguin necessàries per a l'aprovació provisional prevista abans del 5 de novembre.

“Sempre que les al·legacions mantinguin la coherència amb l’essència d’aquest Pla es tindrà en compte i es faran les modificacions oportunes abans del text definitiu”, ha assegurat la cònsol major, Mar Coma. A més de la jornada informativa i les reunions, el comú ha obert les portes a tots els interessats en conèixer més a fons el text i la proposta tècnica, amb la compareixença i supervisió de l’equip redactor per poder resoldre els dubtes tècnics i les diferents casuístiques presentades.