Naturland revisa el pla de viabilitat amb noves inversions

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, afirma que la política d’inversions de Camprabassa, la societat que gestiona Naturland, es guia per un “criteri tècnic” i no pas per consideracions polítiques. El mandatari va fer aquestes declaracions al Diari en resposta al conseller de la minoria Josep Majoral, que el dia anterior havia atribuït l’endarreriment d’alguns projectes en part a la indecisió de la majoria.

“Fins ara s’ha aplicat el pla de viabilitat, però davant de factors externs calia revisar-lo” Cerni Cairat, Cònsol major

Cairat va explicar que la decisió de no posar en marxa aquest any una nova atracció a la cota 1.600 i altres novetats la va prendre la direcció de l’empresa a proposta dels auditors. Els experts, va detallar, fan un seguiment de l’estat de la societat, del context econòmic i del compliment dels objectius del pla de viabilitat de Naturland, aprovat el juny del 2021. Tenint en compte tots aquests factors, van recomanar ajornar aquestes inversions a l’any vinent. “Fins ara s’ha aplicat el pla de viabilitat, però davant de factors externs calia revisar-lo”, va afirmar el cònsol.

El mandatari no va poder evitar mostrar-se sorprès per les declaracions del cap del grup de la minoria. “El senyor Majoral forma part del consell d’administració i té accés a tota la informació de Camprabassa”, va recalcar el cònsol.

El pla de viabilitat de Naturland va establir com a objectiu que l’ecoparc fos econòmicament autosificient a partir de l’any que ve. Tot i això, Camprabassa aquest any ja ha deixat de rebre aportacions directes del comú. Com a contrapartida, la corporació laurediana ha avalat davant de les entitats financeres fins a 1,5 milions d’euros en noves línies de crèdit. Aquests fons han de servir per finançar noves inversions i despesa corrent.

En els últims quatre anys –des que Xabier Ajona n’és el director general– Naturland ha reduït l’endeutament amb els bancs en un percentatge del 40%. La primavera del 2022, a més, el comú va permutar 6,4 milions d’euros que li devia l’ecoparc per accions de la corporació en l’empresa. Aquesta operació estava prevista en el pla de viabilitat.

El 2024 no ha estat un any fàcil per a Naturland. Les darreres temporades d’hivern i d’estiu no han estat fàcils, segons va admetre aquesta setmana Ajona en una entrevista amb aquesta publicació. Un dels factors que ha condicionat més l’activitat de l’ecoparc han estat les condicions meteorològiques. Ara el repte és salvar aquest hivern.