La Massana tindrà un Centre de Dia per a la gent gran gràcies a un conveni amb la Creu Roja

El ple del Consell de la Massana ha donat llum verda, per unanimitat, al conveni amb la Creu Roja per a la creació d’un centre de dia per a la gent gran. La cònsol major, Eva Sansa, ha assegurat que es tracta d’un projecte molt important, ja que s’ampliarà la xarxa de centres de dia de la Creu Roja i permetrà que els padrins de la Massana tinguin aquest servei a la mateixa parròquia. Les instal·lacions estaran ubicades a l’edifici dels Arcs, on també hi ha el Centre de Salut. El comú cedeix l’espai i també assumirà els consums energètics mentre que la Creu Roja habilitarà l’espai i gestionarà el centre. Segons les previsions, el nou centre podria estar en funcionament cap al mes de març o abril.

Incorporació de la tarja Pk d'aparcaments

Un altre dels punts que també s’ha aprovat per unanimitat ha estat la incorporació de la tarja Pk d’aparcaments amb una hora gratuïta, que serà exclusivament per a persones que visquin al país i que siguin titulars de vehicles amb matrícula andorrana. Aquesta targeta serà gestionada per Gavsa, empresa concessionària dels aparcaments. El comú ha donat llum verda a un allargament del període de cinc anys per tal que l’empresa pugui recuperar les pèrdues derivades de la Covid.

Superàvit de 2,9 milions d'euros

El comú ha presentat la liquidació sobre l’execució del pressupost 2024 que, a data 30 de juny, presenta un superàvit de 2,9 milions d'euros, seguint una evolució positiva dins els paràmetres que s’havien fixat inicialment. El conseller de finances, Agustí, Garcia, ha remarcat que aquests números responen a una radiografia d’un moment concret i que s’han tirat endavant modificacions de crèdit per realitzar diverses inversions, com la compra de terrenys per construir aparcaments en diversos pobles i l’estabillització dels talussos del carrer del Bedre i de la urbanització del Bosquet.

El comú percebrà el cànon de l'explotació del parc solar del Planell de la Tossa

Un afegiment al al contracte entre les societats EMAP i Nord Andorrà, permetrà que sigui el comú de la Massana qui percebi el cànon derivat de l’explotació del parc solar del Planell de la Tossa. S'ha hagut de fer aquest afegit perquè el terreny es va excloure de la superfície adscrita a l’estació.

La societat Prats Solans només executarà 78 habitatges

La sessió de comú ha donat llum verda a l’aprovació d’un conveni urbanístic amb la societat Prats Solans per tal que executi únicament 78 habitatges, dels 162 que li permet la normativa. “La propietat està d’acord amb el comú amb que cal un model de creixement sostenible, equilibrat i coherent amb la capacitat de les infraestructures existents, per això a banda d’executar menys habitatges del que permet la normativa també es compromet a contribuir econòmicament a la construcció d’un futur dipòsit d’aigua a Pal”, ha explicat la cònsol major.

Crèdit de 15.000 euros per donar a conèixer la matança del porc

La Massana comptarà amb un nou esdeveniment popular: 'lo Mandongo', que costarà 15.000 euros i que té com a objectiu donar a conèixer la tradició de la matança del porc. El comú també ha donat llum verda a un crèdit del mateix import destinat a la partida de la festivitat de Sant Antoni.

La sessió de comú també ha adjudicat els lots per al subministrament i muntatge de l’enllumenat de Nadal, una part de compra i l’altra de lloguer, i ha aprovat un suplement de crèdit per estabilitzar el talús del Bedre del Guiem i també se n’ha adjudicat l’obra.

En la sessió d’avui ha jurat de nou el seu càrrec la directora de Cultura Montse Checa, a qui la cònsol ha agraït la seva implicació durant els darrers anys.