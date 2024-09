L’Ossa d’Ordino destaca en l’actuació a la Unesco de Barcelona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La farsa burlesca de “L’última ossa d’Ordino”, escenificada per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, va cloure la jornada cultural “Andorra en una ullada” organitzada per l’associació Amics de la Unesco de Barcelona amb la col·laboració de la CNAU que es va celebrar aquest dimecres 18 de setembre a la tarda. La representació va ser duta a terme per 24 intèrprets, en una adaptació dels diàlegs de la farsa emmarcats en alguns dels tòpics barcelonins. La màscara amb la qual va actuar el personatge de l'ossa, va ser la rèplica exacta que forma part de la col·lecció de màscares del món Alas y Viento de Nacho Rovira i que està exposada a la mateixa seu de l’entitat catalana.

L'actuació va ser precedida per dues xarrades. D'una banda, la de Joan Reguant, coordinador de la candidatura transnacional per inscriure a la Llista del patrimoni mundial de la UNESCO “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”, va fer una conferència en la qual va explicar el perquè de l’esmentada candidatura, així com el treball fet. Per altra banda, Albert Roig, periodista i president de l'associació de cultura popular d’Ordino i membre del consell assessor de patrimoni cultural, va detallar en la seva xerrada les característiques de les Festes de l’Ossa d’Andorra.