La capital engenga un projecte per adaptar el comerç a les noves tendències

a El comú d'Andorra la Vella ha enquestat als establiments dels sectors comercial, de restauració i emprenedors amb l'objectiu de conèixer i analitzar a fons l'estat actual del teixit comercial de la parròquia. A banda de les enquestes, també s'ha mantingut diverses reunions en què el comú pretén no només identificar les necessitats dels comerciants, sinó també oferir-los eines i recursos per millorar la seva competitivitat i adaptabilitat a les noves realitats del mercat. Els resultats de les enquestes realitzades, proporcionaran les bases per implementar mesures concretes que impulsin el comerç i millorin la sostenibilitat a llarg termini.

Sota el lema 'El Comerç és Capital', el Comú dona el tret de sortida al projecte d'acompanyament per al teixit comercial, el qual es desplegarà al llarg de tot el mandat. Aquest, que s'ha dissenyat des d'una perspectiva col·laborativa, inclou mesures i accions per potenciar l'activitat econòmica, afavorir la innovació i adaptar el comerç a les noves tendències. El pla d'acció serà presentat formalment al sector el dijous, 3 d'octubre, a les 20.30 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.