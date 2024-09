Andorra la Vella destina 556.000 euros per subvencions a les entitats esportives

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la capital destina una partida pressupostària de 461.721 euros per a les entitats esportives, que poden demanar les subvencions fins al 9 d'octubre. L'import s'ha incrementat respecte l'any passat, amb l'objectiu, apunta el comú, de donar impuls i suport a les associacions esportives. A banda de les subvencions establertes a les bases, les entitats poden gaudir de convenis de col·laboració per a activitats de vacances escolars. La dotació que el Comú destina a aquestes ajudes és de 49.844 euros. Quant a altres subvencions per concessió directa per motiu d’interès general, la partida és de 44.910 euros. Per tant, sumant els tres conceptes, el Comú té previst destinar en total prop de 556.475 euros en concepte de subvencions per a activitats esportives.

Els ajuts es destinen a les entitats que organitzen i promocionen activitats esportives a la parròquia amb una durada anyal o puntual. La convocatòria de subvencions per al curs 2024-2025 s’adreça a activitats que s’ofereixen en horari extraescolar i/o durant el període de vacances.