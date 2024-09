Majoral demana més claredat a la majoria sobre el futur de Naturland

El conseller de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria Josep Majoral demana a l’equip de govern “més claredat” sobre els seus plans de futur per a Naturland. Majoral lamenta que la indecisió de la majoria hagi pogut endarrerir alguns projectes a l’ecoparc lauredià, com ara la posada en marxa d’una nova atracció a la cota 1.600. Aquestes instal·lacions havien de ser una de les novetats més destacades d’aquesta temporada d’estiu. Segons va explicar recentment el director general, Xabier Ajona, en una entrevista amb el Diari, la voluntat és inaugurar-les l’any que ve.

El mandatari es pregunta si l’actitud de la majoria s’explica perquè “encara no sap on vol anar” o perquè no creu en Naturland. “Em preocupa que no hi hagi projecte. M’amoïna encara més que no es confiï en el pla de la direcció”, apunta Majoral, que recorda, en aquest sentit, que el cònsol major, Cerni Cairat, va mostrar-se partidari en el mandat anterior de tancar les instal·lacions i fins i tot va demanar que es fes un estudi de liquidació de Camprabassa.

“Em preocupa que [a la majoria comunal] no hi hagi projecte [per a Naturland]” Josep Majoral, Conseller de la minoria

Majoral destaca els bons resultats de la societat des que Xabier Ajona va ser nomenat director general de Naturland la primavera del 2020. Des d’aleshores l’ecoparc ha aconseguit, entre altres coses, retallar l’endeutament amb les entitats financeres en el 40% gràcies a l’increment dels ingressos per client i a la millora de la qualitat dels productes i serveis que ofereix als clients. Aquestes xifres “no són mèrit ni de la majoria comunal” que va governar el comú en el mandat anterior “ni del consell d’administració”, sinó de la nova direcció. “Si una cosa vam fer bé va ser confiar en la direcció i deixar-la treballar”, afirma el conseller.

La decisió més rellevant que ha pres la majoria comunal actual amb relació a Naturland és avalar noves línies de crèdit davant les entitats financeres per pagar noves inversions i afrontar despeses corrents. A canvi, la corporació ha retirat les aportacions directes a Camprabassa, la societat que gestiona l’ecoparc. La majoria anterior s’havia compromès a injectar-hi 300.000 euros aquest any, d’acord amb el pla financer aprovat per l’assemblea general de la societat l’estiu del 2021. Fins no fa gaires anys les aportacions superaven el milió d’euros anual.

La primavera del 2022, encara durant el consolat de Majoral, el comú també va donar un cop de mà a Camprabassa amb l’operació que va transformar 6,4 milions d’euros de deute en accions de la corporació a l’empresa.

L’arribada d’Ajona a la direcció de Naturland va traduir-se en diversos canvis en la política comercial. El setembre del 2021 va tancar-se el polèmic parc d’animals salvatges. Uns mesos abans el parc ja havia presentat un canvi d’image per donar més protagonisme per a les activitats i els esports d’aventura en l’entorn natural.