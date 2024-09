El telecabina del pont tibetà podria costar entre 8 i 9 milions

El telecabina per accedir al pont tibetà des del poble de Canillo estarà acabat la primavera del 2026. Ho va anunciar ahir a la tarda el cònsol major, Jordi Alcobé, en la roda de premsa posterior al consell comú. Les setmanes vinents la corporació ja iniciarà els tràmits per licitar el projecte d’enginyeria.

El giny podria costar entre vuit i nou milions d’euros. Segons va poder saber el Diari, el preu s’encariria en comparació amb altres telecabines d’aquestes dimensions. El motiu és que només es construiria amb una pilona per reduir les molèsties al màxim als propietaris i veïns de la zona. Sortiria del terreny de l’antic hotel Pla –adquirit la tardor de l’any passat pel comú per 11 milions d’euros– i acabaria el trajecte al començament del camí de l’Armiana. Els visitants, per tant, hauran de continuar fent a peu els 900 metres que separen aquest punt del pont.

El giny permetrà portar més turistes a l’equipament. També reduirà el trànsit d’autocars a la carretera i en millorarà les condicions de seguretat per als altres vehicles de motor i, sobretot, per a les bicicletes i els excursionistes. El pont tibetà i el mirador del Roc del Quer han esdevingut dues de les atraccions turístiques més visitades del país. Només aquest any ja s’han venut més de 100.000 entrades per accedir-hi. Entre el juliol i l’agost la comercialització dels tiquets va generar 900.000 euros d’ingressos.

PARC AQUÀTIC

La temporada d’estiu també ha estat bona per al nou parc aquàtic del Palau de Gel. Entre el juliol i l’agost l’Splash va vendre poc més de 3.000 entrades. En aquests mesos la piscina –incloent-hi la resta de serveis– va facturar uns 128.000 euros i va rebre uns 5.200 visitants.

D’altra banda, en la sessió el comú va aprovar l’atorgament de subvencions en l’àmbit de la pedra seca amb la creació d’una ordinació que estableix els criteris i procediments per a la concessió d’ajuts econòmics per realitzar accions de restauració, conservació, consolidació de murs existents. L’any 2018 la Unesco va reconèixer l’art de la pedra seca com a patrimoni cultural immaterial. El 2023, el Principat es va unir a la candidatura d’ampliació de l’art de la construcció en pedra seca per tal que sigui inclòs dins la llista representativa del Patrimoni cultural immaterial. Es preveu que a final d’aquest any, en una assemblea intergovernamental que tindrà lloc al Paraguai, s’anunciï la decisió de la Unesco.

LA URBANITZACIÓ DEL CARRER REGÍ DE SOLDEU COSTARÀ 1,4 MILIONS D'EUROS A la sessió de comú van adjudicar-se els treballs d’urbanització del carrer Regí de Soldeu per un import d’1,4 milions d’euros. Està previst que les obres s’iniciïn aquest mes i tinguin una durada aproximada de vuit mesos. El carrer facilitarà la circulació entre la carretera general i l’aparcament del Regí. Aquestes obres també serviran per condicionar i fer l’embelliment de l’accés entre aquest aparcament i la plataforma fins a arribar al peu del telecabina.



També va aprovar-se l’adjudicació per a la rehabilitació de Casa Federico per un import de 270.000 euros. Es tracta de l’antic edifici situat al centre històric que va comptar amb el primer molí de farina elèctric d’Andorra. El projecte, iniciat en l’anterior mandat amb l’adquisició de l’immoble catalogat com a bé de protecció per part del comú, seguirà una reforma integral en la qual es restauraran la coberta, la façana, el paviment, els murs de pedra, l’antic molí, la modificació del forjat i la incorporació de l’electricitat i la calefacció. El futur edifici tindrà ús de botiga de productes autòctons, agrícoles i artesanals de la parròquia de Canillo.