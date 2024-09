‘Els Pastorets’ de Sant Julià es representaran a casa comuna

Els Pastorets lauredians celebraran el seu trentè aniversari en un format únic. I és que, a falta de poder disposar encara de la sala del Centre Cultural i de Congressos, la direcció d’enguany –encapçalada per les actrius Núria Montes i Txell Díaz– ha optat per adaptar l’obra a un nou format: es representarà a la façana de casa comuna. És a dir, els personatges apareixeran a les finestres de l’edifici històric mentre el públic observarà l’espectacle des de l’exterior.

“És evident que l’espectacle no tindrà la mateixa durada que en un teatre tancat, ja que no és possible. Presentarem una versió més reduïda amb una dramatúrgia ajustada a l’essència d’aquest espectacle. Estem acabant de definir els detalls, però, probablement, durarà entre 30 i 40 minuts i es faran diversos passis”, va avançar la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, durant la presentació de l’espectacle, a més d’afegir que “enguany teníem clar que volíem recuperar la interpretació en directe”. Díaz, qui ha explicat que va rebre i acceptar amb il·lusió la invitació de Montes per codirigir el projecte, va detallar que la producció d’enguany rendirà homenatge a l’Andorra antiga i rural, i que se situarà a principi del segle XX. “Volem recuperar aparicions de personatges tradicionals com els menairons, la Dama Blanca o el Llop de la Senyoreta.