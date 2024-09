El concurs Reciclem Bé aglutina més de 130 participants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp va organitzar el concurs Reciclem Bé per promoure la conscienciació del reciclatge i la recollida selectiva a la parròquia. En el sorteig del concurs hi han participat més de 130 persones, majors de divuit anys i residents del Principat, que havien de seguir el perfil d'instagram del concurs, , pitjar el botó "m'agrada" a la publicació del sorteig i comentar que millorarien a la seva parròquia, per entrar al sorteig d'un premi valorat en cent euros. La guanyadora ha estat la Yulia Kharchanka.

De tots els comentaris que els participants han deixat, el comú destaca que en general, els ciutadans estan contents amb la facilitat d'accés dels Punts de Reciclatge. A més de notar una satisfacció general, destaquen propostes de millora com per exemple afegir més punts de recollida d’oli i de piles, apunta el comú.