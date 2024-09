Torna el grup de mares i pares amb grups diferenciats per edat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany torna a posar en marxa el grup de pares i mares coincidint amb l’inici del nou curs escolar. Un espai de conversa i reflexió en què els progenitors de joves d’entre 10 i 17 anys podran compartir dubtes i inquietuds sobre la preadolescència i l’adolescència i posar-los en comú a través de l’acompanyament de la psicòloga especialitzada en aquest àmbit Assumpció Lluís.

Per a l’edició d’enguany, s’ha trobat adient crear fins a tres grups diferenciats per l’edat dels adolescents, ja que els problemes que han d’afrontar les famílies no són els mateixos.