Ordino inaugura l'escultura "Esforç, Destressa i Passió" de Toni Cruz

La rotonda del CTO d'Ordino ha estrenat una nova escultura. Es tracta de l'obra 'Esforç, destresa i passió' de l'escultor i veí d'Ordino, Toni Cruz. Una obra d'art formada per uns 185 kg de ferro que representen un pare i dos fills jugant a futbol. Segons l'autor, un dels esports més destacats a la parròquia. "Es tracta d'una escultura una mica diferent de les que havia fet anteriorment. En aquesta, hi ha un moviment significatiu dins de les peces que provoca aquesta harmonia i aquesta complexitat entre les tres persones, tot creant un vincle emocional molt important amb l'esport" ha comentat, l'escultor, durant la inauguració de l'obra. "Quan van començar a treballar en aquesta rotonda, em va sorgir tota la inspiració. Vaig adonar-me que tenia les dimensions adequades, tant en mida com en volum, i que es trobava al costat del centre de tecnificació" ha afegit, Cruz, qui s'ha mostrat molt agraït al comú per permetre la instal·lació de l'escultura.

La inauguració ha comptat amb la benedicció de l'escultura per part de mossèn Joan Fenosa, rector d'Ordino, i amb la presència dels cònsols ordinencs, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, entre d'altres consellers de la parròquia. "En Toni és un artista que ens té acostumats a una gran varietat de conceptes, i mai és el mateix. En aquesta ocasió, ha aconseguit establir un diàleg amb el centre de tecnificació" ha comentat, Coma, qui ha explicat que es tracta d'una cessió per part de l'escultor, que ha ofert el conjunt escultòric gratuïtament.