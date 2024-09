Les segones jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista clouràn diumenge a Vall Nord

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada educativa i festiva ‘Aprèn a Rodar’ arriba aquest diumenge, 22 de setembre, a les Valls del Nord, amb una bicicletada popular i amb diverses activitats a Prat Gran de la Massana. Aquestes jornades, que s’han fet en diversos punts del país impulsades pel Govern i els set comuns, combinen l’aprenentatge amb la diversió. L’objectiu és que

els nens i nens aprenguin a circular amb bicicleta amb seguretat, promoure l’ús d’aquest vehicle a la població en general i sensibilitzar-la respecte als beneficis que aporta.

La festa començarà a les 10 hores amb una bicicletada popular, una activitat gratuïta, però que requereix inscripció prèvia. La línia de sortida estarà situada al Prat Gran i l’arribada a Ordino. Hi haurà dos circuits: un de 2 km i un altre de 5 km. També hi haurà un petit recorregut exclusiu al parc per als més petits amb pushbikes. A partir de les 11 h s’obriran els circuits d’habilitats ciclistes, perquè els infants agafin confiança sobre la bicicleta i adquireixin bons hàbits a l’hora de rodar.

El departament de Mobilitat ha impulsat un concurs a Instagram per motivar la mobilitat sostenible de la ciutadania i poder guanyar una bicicleta elèctrica plegable.