El FesTac clou la tercera edició amb 2.500 assistents i voluntat de créixer

L’espectacle Camins que parlen, de la companyia La Fanga Escènica, va posar punt final ahir a la tarda a la tercera edició del FesTac. Un festival que ha durat tres dies, que ha reunit 2.500 assistents i que, tal com va destacar la consellera de Cultura laurediana, Teresa Areny, va concloure amb una valoració molt positiva i amb la voluntat de créixer i consolidar el públic de cara a l’any vinent.

“Jo crec que el més important és ampliar el nombre d’assistents. Hem de consolidar-nos perquè la gent del país pensi: ‘Ostres, el FesTac, me l’apunto a l’agenda”, va assenyalar Areny, tot afegint que l’objectiu és que el festival també arribi més enllà de les fronteres. “Tal com passa amb la Festa Major, que persones de municipis veïns com la Seu d’Urgell o Puigcerdà ja tenen marcada al calendari, tant de bo aconseguim que el FesTac esdevingui un referent cultural de Sant Julià de Lòria i atregui també públic de fora. La cultura, a més, crea teixit comercial i econòmic, i és una excel·lent eina per portar gent a la nostra parròquia”, va comentar, Areny.

Amb relació a aquest tema, Areny va subratllar que l’equip del FesTac està “constantment fent autocrítica i revisant-se” i va plantejar que una bona estratègia a aplicar per fer créixer el festival seria iniciar la campanya de promoció amb més antelació. “Tenim moltes idees en ment, però volem fer una valoració conjunta amb l’equip del FesTac i el departament de Cultura del comú per identificar les àrees estratègiques que necessitem millorar per continuar creixent”, va explicar.

A més a més, Areny també va remarcar que, tot i treballar amb pocs recursos econòmics, han comptat amb la col·laboració de les ambaixades d’Espanya i França a l’hora de contractar artistes, així com amb el suport del Govern.