Els Pastorets lauredians celebraran els 30 anys amb una representació a la façana de casa comuna

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pastorets lauredians celebraran el seu trentè aniversari amb un format únic. I és que, a falta de poder disposar encara de la sala del Centre Cultural i de Congressos, la direcció d'enguany -encapçalada per les actrius Núria Montes i Txell Díaz- ha optat per adaptar l'obra a un nou format: es representarà a la façana de casa comuna. És a dir, els personatges apareixeran a les finestres de l'edifici històric mentre el públic observarà l'espectacle des de l'exterior.

"És evident que l'espectacle no tindrà la mateixa durada que en un teatre tancat, ja que no és possible. Presentarem una versió més reduïda amb una dramatúrgia ajustada a l'essència d'aquest espectacle. Estem acabant de definir els detalls, però, probablement, durarà entre 30 i 40 minuts i es faran diversos passis" ha avançat la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, durant la presentació de l'espectacle mentre afegia que "enguany teníem clar que volíem recuperar la interpretació en directe".

Díaz, qui ha explicat que va rebre i acceptar amb il·lusió la invitació de Montes per codirigir el projecte, ha detallat que la producció d'enguany rendirà homenatge a l'Andorra antiga i rural, i que se situarà a principis del segle XX. "Volem recuperar aparicions de personatges tradicionals com els menairons, la dama blanca o el llop de la Senyoreta. A més, busquem crear un joc entre la tradició i la modernitat, entre el quotidià i el màgic, entre el real i la fantasia" ha plantejat, la codirectora, mentre anunciava que enguany hi haurà quatre funcions: el 26 i 28 de desembre, i el 4 i 6 de gener, a les 18 i 20 hores.

Montes, qui ja va col·laborar amb Cristina Pericas en la direcció dels Pastorets el 2021, ha afegit que la dramatúrgia d'aquest any serà molt més coral. "Tradicionalment, els narradors Lluquet i Rovelló ens guiaven al llarg de l'espectacle, tot transmetent les seves opinions, pors i enamorament. Aquest any, tindrem una perspectiva més coral, amb punts de vista del poble, de Satanàs i de Sant Miquel" ha assenyalat, Montes.

Els primers assajos amb càstings oberts tindran lloc els dies 20 i 21 de setembre a La Trapa. "Voldria trencar una llança a favor de tota la gent que, tot i no ser visible, treballa darrere l'escenari. Amb aquest càsting no només busquem actors, sinó que també convidem el poble a participar en el projecte" ha recalcat, Areny, qui també ha indicat que encara s'ha de definir si hi haurà un preu d'entrada o algun sistema de reserva.