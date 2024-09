“Abans hi havia una confusió molt gran sobre les activitats de Naturland”

El director general de Naturland, Xabier Ajona, fa balanç de la temporada d’estiu. El 2024, de moment, no ha estat un any fàcil per a l’ecoparc lauredià.

Com ha anat la temporada d’estiu?

Ha estat irregular. La meteorologia ens ha condicionat molt. Hi ha hagut molts dies de pluja i de fred. Aquest temps, a 1.600 metres d’altitud, no és gaire agradable. Això ha fet que algunes setmanes hagin estat bones i, d’altres, més aviat mediocres.

El temps és l’únic factor que ha condicionat l’activitat de Naturland?

La nostra percepció és que hi ha hagut dos factors condicionants. El primer és que aquest estiu s’han celebrat dos esdeveniments esportius molt potents a Europa, com són l’Eurocopa de futbol, a Alemanya, i els Jocs Olímpics, a París. És sabut que actes com aquests generen molta atracció i poden endur-se’t una part dels clients que t’haurien visitat en un any normal. El segon ha estat, com he dit abans, la meteorologia. Hi ha hagut força dies que hem hagut de tancar perquè plovia.

Tot i que heu rebut un 20% menys de visites que l’estiu de l’any passat, la despesa mitjana per client ha augmentat. Com ho heu aconseguit?

Ha estat gràcies a la consolidació de l’abonament Aventura+, creat l’estiu de l’any passat. A part de donar accés a totes les activitats de l’entrada Aventura, inclou l’entrada a dues instal·lacions més, l’N’Boscat, el circuit de cordes que vam posar en marxa l’any passat a la cota 2.000, i la Forest Line, la tirolina amb revolts de la cota 1.600. L’Aventura+ és el nostre producte més car [els adults paguen 50 euros i, els nens d’entre set i 13 anys, 45] i ha funcionat molt bé des que vam començar a comercialitzar-lo.

En xifres, quant ha augmentat la despesa mitjana?

El 10% i, en xifres absolutes, se situa en uns 50 euros.

Aquest augment ha permès compensar la pèrdua de visitants a l’estiu?

Ens ha permès contrarestar una mica la caiguda de l’activitat a l’hivern i a l’estiu. Tot i això, davant d’aquest escenari ja hem fet un exercici de contenció de despeses i hem frenat algunes inversions.

El fet que cada vegada més clients apostin per l’entrada més completa confirma que l’estratègia que heu desplegat en els últims anys per augmentar la despesa mitjana per client és l’adequada?

Des del començament [la primavera del 2020, quan va ser nomenat com a director general] hem implementat una política de limitar el nombre diari de visitants a 1.500 persones. Durant molts anys, s’havia operat amb xifres de 2.500 visitants, molt per sobre de la capacitat de les instal·lacions. Només d’aquesta manera podem garantir als clients que gaudiran de totes les activitats del parc. Si vens a Naturland i només has pogut fer una o dues activitats perquè tot estava saturat, com passava anys enrere, segur que no tornaràs mai més. Es tracta d’oferir una experiència cada vegada de més qualitat. Que la majoria de visitants optin per un producte com l’Aventura+ ens confirma que aquesta estratègia és la correcta. En aquestes situacions el problema sempre és el mateix: el període de transició. Per reestructurar l’oferta necessites capacitat d’inversió.

Els clients han entès el canvi de concepte de parc que heu impulsat els últims anys?

Em penso que sí. Abans hi havia una confusió molt gran sobre les activitats. Els clients pensaven que Naturland era un espai infantil i quan venien aquí s’adonaven que és una altra cosa. Oferim moltes més activitats per a adolescents, joves i adults actius, per a parelles i grups d’amics, que per a nens. Hem treballat molt la comunicació en tots els formats, i penso que està funcionant.

Quin producte ha agafat més volada darrerament?

La bicicleta va consolidant-se a poc a poc. No ens interessa promoure el model de descens, de fer moltes baixades en un dia, sinó les sortides més llargues per la muntanya. Les propostes que hem fet en aquest sentit han tingut molt bona acollida. N’és un exemple la primera edició del Bikeshow, celebrada els passats 15 i 16 de juny.

Quin balanç en fa?

Molt positiu. Vam tenir un volum important de participants per ser una primera cita. Els corredors van marxar molt contents perquè no estan acostumats a pedalar a 2.000 metres d’altitud.

Aquest estiu Naturland no ha presentat cap novetat destacada, però ha millorat els serveis per als clients.

Anys enrere, Naturland havia donat molta importància, en la restauració, al servei a taula. Això feia que en temporada alta molta gent no dinés al parc perquè els restaurants estaven saturats. En els últims anys, hem canviat el concepte. A la guingueta de la cota 1.600 ara pots prendre un cafè, fer un gelat o menjar una hamburguesa, una pizza o una crep. A més, hem creat un espai d’ombra més gran, amb una carpa per a 200 persones. Tot ens ajuda a millorar la satisfacció del client.

Hi haurà novetats l’any vinent?

Havíem previst inaugurar una nova atracció aquest estiu, però els canvis en el consell d’administració per la renovació de càrrecs al comú va comportar una sèrie d’endarreriments que ho ha impedit. No n’hem comunicat res encara, però la inversió ja està aprovada i ja estem fent els tràmits per tirar-la endavant. És una activitat que va en la línia dels últims anys: els esports d’aventura a l’aire lliure.