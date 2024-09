Set mesos per executar la primera fase de l’obra de l’hotel Casamanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses tenen de marge fins al 23 d’octubre per presentar ofertes per executar la primera fase dels treballs que han de convertir l’antic hotel Casamanya ordinenc en la seu del ministeri de Medi Ambient. Un any després d’anunciar el projecte guanyador del concurs d’idees per a la reforma de l’edifici –la simbiosi entre el paisatge i el patrimoni de l’arquitecte Miquel Mercè–, el Govern tira endavant la primera de les dues fases en què s’ha dividit l’obra i que té un termini d’execució previst de 29 setmanes, uns 7 mesos. Aquests primers treballs haurien de finalitzar durant el 2025 si no hi ha cap daltabaix en el calendari de l’adjudicació.

En aquesta primera tongada d’obres, el que s’ha de tirar endavant són enderrocs interiors, treballs d’impermeabilització, embrancaments i el sosteniment d’algun mur. Tot d’actuacions prèvies abans d’iniciar una segona fase que consistirà en totes les modificacions interiors necessàries a l’edifici per reconvertir-lo en la futura seu del ministeri de Medi Ambient i on també disposaran d’espais el comú i el quart, propietari de l’immoble. La inversió estimada que es va calcular ara fa un any és de 4 milions a compartir entre les tres parts.

L’antic hotel Casamanya consta de l’immoble principal (amb cinc plantes, una sota coberta que inclou l’entresolat per accedir a la coberta) i un annex amb l’aparcament en planta soterrània. La memòria del projecte guanyador destaca que es vol posar en valor una construcció emblemàtica i que l’objectiu és mantenir els elements singulars alhora que se substitueixen els que es troben en mal estat o els que calgui per afavorir les prestacions tèrmiques, amb elements de caràcter arquitectònic estètic similar. Es remarca que les citades característiques singulars són balcons, baranes, tribunes, la pedra de granit o les fusteries pel que fa a l’edifici principal. Quant a l’annex, es destaca la façana que conté l’accés a l’aparcament i els carreus de granit que donen continuïtat a l’estil de la façana principal del que va ser establiment hoteler. En ser un edifici catalogat, el ministeri de Cultura ha d’estar informat de la proposta.

L’edifici es transformarà en cinc plantes d’oficines i el projecte també suma una superfície destinada a “bosc/jardí” que serà d’accés públic i estarà al mateix nivell que la planta baixa de l’immoble. A la planta soterrània es manté l’aparcament, magatzems i vestidors i amb l’accés actual. La previsió és de disposar d’unes 22 places i de poder-hi instal·lar un parell de carregadors per a vehicles elèctrics.

La de Miquel Mercè va ser la guanyadora d’un total de nou propostes que van concórrer al concurs d’idees per donar una nova vida a l’edifici, en desús des de fa més de vint anys. L’immoble ha de seguir el camí de l’antic hotel Rosaleda o l’edifici de Ràdio Andorra, renovats per tenir una nova funció. El calendari inicial apuntava que el Casamanya fos ja seu ministerial abans que finalitzi aquesta legislatura, malgrat que caldrà veure com influeix en els terminis el retard en la licitació respecte al que s’havia indicat, que era el primer trimestre d’aquest any.