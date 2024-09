Els bombers es mobilitzen per rescatar dos senderistes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de rescat de muntanya dels bombers va haver-se de mobilitzar amb l’helicòpter, poc després de dos quarts de set de la tarda, per rescatar un jove que estava fent senderisme al port d’Incles. L’home, de 20 anys i no resident, va patir problemes respiratoris mentre feia l’activitat i va haver d’avisar l’equip de rescat, que va mobilitzar-se fins al lloc dels fets i va traslladar el jove a l’hospital. D’altra banda, els bombers van haver de mobilitzar l’helicòpter a la tarda per assistir un excursionista que va patir una caiguda al pont del Comís Vell i va fer-se mal al genoll.