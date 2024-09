Propostes juvenils a la cinquena edició de l’Alpha Space

La cinquena edició de l’Alpha Space, organitzat pel comú d’Escaldes-Engordany, va arrencar ahir amb una gran varietat de propostes per a infants i adolescents. L’avinguda de les Nacions Unides i el parc del Clot d’Emprivat van rebre una bona afluència de visitants que no es van voler perdre l’oferta de tallers i esports urbans.

Al llarg de la tarda, els joves van poder gaudir de diferents activitats, com ara escalada, parkour o slackline. També es van realitzar tallers formatius, com ara un de dedicat als còctels sense alcohol o un altre sobre arts plàstiques.

“L’objectiu és oferir una alternativa d’oci i esport, sobretot per a la gent jove”, va explicar el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena. La novetat d’enguany són les tres activitats esportives: el parkour, l’slackline i l’escalada. “El que ha faltat durant els últims anys és escoltar els joves per tal d’oferir les activitats que volien ells i no el que volien les institucions. I és justament a partir de l’escolta dels joves que hem decidit que aquest any faríem aquestes activitats”, va precisar Tena.

El conseller comunal va aprofitar, a més, per animar els adolescents a apropar-se a l’Espai Jovent del comú per conèixer les activitats que s’organitzaran pròximament. L’Alpha Space continuarà avui amb els mateixos tallers i activitats.