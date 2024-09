Primer dia de la festa de Callaueta

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La inauguració a càrrec de la Sidral Brass Band va ser el tret de sortida de la primera jornada de la Festa de Callaueta, una cita impulsada pel comú d’Andorra la Vella en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, i que vol promoure el comerç de la zona. Es tracta d’una celebració que ha estat pensada especialment per a les famílies i per aquest motiu al llarg de tota la tarda van oferir-se diverses activitats, com ara jocs de fusta, taules de dibuix o tallers de pintacares i globoflèxia.