La performance 'La Cultura' va inaugurar oficialment la tercera edició del FesTac

L'actuació de Lua Roca i Emma Regada, 'La Cultura', va inaugurar el divendres al vespre la tercera edició del Festival de Teatre al Carrer FesTac de Sant Julià de Lòria. Una performance creada l'any 2007 per Los Torreznos que va aplegar una trentena de persones a la placeta del davant del comú. "Acollim aquest festival de teatre al carrer i ho fem amb molt orgull. Esperem que compteu amb el nostre suport, no només d'enguany sinó també els propers anys, ja que ens agrada la cultura, el teatre i les propostes que sempre ens oferiu" va comentar la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, durant els parlaments previs. "M'agradaria agrair la complicitat entre l'equip del FesTac i l'equip de cultura per intentar posar en marxa aquesta tercera edició" va afegir la consellera de Cultura, Teresa Areny.

La programació continua avui al matí amb els espectacles itinerants 'Andorra Escapeland: el repte dels personatges il·lustres' a les 11.30 h a l'Oficina de Turisme (Plaça Laurèdia) i 'K'mon Tour' a les 11.45 h a la placeta del Callís de l'Isla, a càrrec de la companyia Per Nassos. A continuació, es podrà gaudir de l'espectacle infantil 'Set ratolins cecs' al Jardí de la Biblioteca Comunal Universitària-Museu Fàbrica Reig, que oferirà la companyia Una Maleta de Contes. A les 13.45 h serà el torn de l'espectacle itinerant 'La inauguració', que presentarà la companyia Las Kakofonicas. Finalment, el matí es clourà amb el Vermut Col·loqui a les 13.30 h al Jardí de la Morera, un espai per debatre sobre les creacions d'arts escèniques andorranes.