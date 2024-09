Espectacle de Nadal innovador a les fonts de llum i música

Les fonts de llum i música de la Rotonda donaran la benvinguda a la temporada de Nadal amb una nova coreografia. Segons va explicar ahir el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, en declaracions als mitjans, la corporació de la capital vol donar “un altre enfocament” a l’espectacle. Des de dilluns d’aquesta setmana fins a les dates festives s’oferirà un passi divendres, dissabte i festius a dos quarts de nou del vespre. Un horari que s’adapta al fet que en aquests mesos la majoria de visitants solen venir durant el cap de setmana i, a causa del fred, no solen passejar pels carrers fins a tan tard com a l’estiu.

El cònsol va confirmar, a més, que aquest any no es convocarà el concurs per adjudicar la música d’una de les coreografies de les fonts a un compositor andorrà. Cal recordar que aquest format per promoure la creativitat del talent local va estrenar-se l’any passat amb la voluntat que tingués continuïtat en els anys vinents.

La corporació actual tenia la intenció de convocar un nou concurs, però la incertesa sobre la reobertura de les fonts –les instal·lacions van estar tancades tres mesos des del 22 de maig arran d’una avaria– ha impedit preparar el plec de bases i publicar-lo al BOPA amb l’anticipació necessària. Això, però, no impedirà que les fonts puguin presentar per Nadal un nou xou de llums, música i aigua.

Tot i els entrebancs, l’espectacle de les fonts ha continuat atraient la curiositat dels visitants cada dia d’ençà que va tornar-se a posar en marxa el 14 d’agost passat.

Una inundació a la sala de màquines provocada pel creixement del cabal del riu va obligar a tancar la instal·lació al final de maig. L’entrada d’aigua va malmetre el sistema de bombatge d’aigua. Abans de reobrir les fonts, van reparar-se’n les bombes i va habilitar-se un sistema d’alarmes a les instal·lacions.

El que ja és un dels espais més emblemàtics del centre de la parròquia va inaugurar-se el 30 de juny del 2023. L’avaria va tenir lloc onze mesos després, quan l’obra encara estava en període de garantia. El projecte, impulsat en el mandat comunal anterior, va emmarcar-se en la transformació de l’eix comercial de la capital.