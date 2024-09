El festival de les tres T

La tercera edició del Festac, el festival de música al carrer, comença avui i s’allargarà durant tot el cap de setmana amb un extens programa d’activitats i espectacles de diverses disciplines. En aquesta edició “es vol mantenir la línia de les tres T, que engloben el teatre, el talent andorrà i el teixit”, explica Sergi Vallès, director artístic del festival.

Ens endinsem en aquests tres conceptes. El primer és el teatre perquè és el que programen des del festival juntament amb el teatre de carrer. El segon concepte és el talent andorrà, perquè des del comitè han volgut posar en relleu i incloure a la programació artistes nacionals. Aquests participaran en diversos espectacles de la jornada, alguns que ja s’han representat i d’altres que no. Per últim, el concepte de teixit, ja que s’han implicat en major grau amb el país. En aquesta tercera edició ja comencen a tenir clar quin és el seu camí i què aporta el Festac a Andorra. Aquest any han aconseguit una unió més estreta amb el comú de Sant Julià de Lòria. En aquest projecte treballa tot l’equip professional, però a més tenen la connexió directa amb el departament de Cultura i d’altres grups que s’hi han acabat vinculant, com ara Andorra Turisme i la biblioteca. A part d’això s’han associat amb l’Escena Nacional d’Andorra, Jo Dansa i la Jocand per fer un workshop de tres dies que els oferirà la companyia Eléctrico 28. Amb aquest grup han creat una proposta de carrer que es podrà veure representada en tres ocasions durant els dies del festival.

Es realitzaran diferents actuacions avui i al llarg del cap de setmana. Una de les novetats d’enguany serà l’actuació Find your Filter, el workshop d’intervenció a l’espai públic amb mitjans expressius propis de les arts performatives, el treball d’espai i cos i l’observació imaginativa de les ciutats a càrrec de Jo Dansa i la Jocand. La Cultura, interpretada per Lua Roca i Emma Regada, és un altre dels espectacles, una performance creada l’any 2007 per Los Torreznos que desconstrueix els elements materials i conceptuals del que podria ser una conferència.