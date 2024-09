Encamp engega l'oferta turística de tardor amb noves rutes guiades i vies ferrades

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comú d’Encamp posa en marxa un any més l’oferta turística de tardor i engega un nou catàleg de rutes guiades i vies ferrades a diferents espais naturals d’Encamp i del Pas de la Casa. Les activitats comptaran amb guies especialitzats i es podran desenvolupar del 28 de setembre a l’1 de novembre. La iniciativa pretén apropar el patrimoni natural de la parròquia tant a ciutadans com visitants a través de sortides en grup que, alhora, fomenten l’esport a l’aire lliure.

El programa compta amb sis activitats: quatre rutes guiades i dos itineraris de vies ferrades. En concret, es farà una primera sortida a l’Estany de les Abelletes i Pic Negre el pròxim 28 de setembre; continuarà una ruta guiada a l’Estany Moreno el 5 d’octubre; la primera via ferrada, la de Colls dels Isards el 12 d’octubre; una ruta guiada a Ensagents el 19 d’octubre; la segona i última via ferrada, en aquest cas la de Clots de l’Aspra el dia 26 d’octubre; i finalment es posarà punt final amb una ruta guiada a Cap dels Agols l’1 de novembre.

Els recorreguts han estat pensats per a diferents nivells, i de les activitats esmentades hi ha una de nivell fàcil, quatre de nivell mitjà i una de nivell difícil. Les activitats compten amb aforament limitat i és necessari fer reserva prèvia a les Oficines de Turisme d’Encamp. El cost de cada sortida és de 5 euros i el punt de trobada per iniciar les rutes o vies ferrades serà davant de les oficines de Turisme.