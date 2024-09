Arrenca la cinquena edició de l'Alpha Space amb propostes ideades pels joves

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Alpha Space és diversió assegurada. La cinquena edició d'aquest esdeveniment que organitza el comú d'Escaldes-Engordany ha arrencat aquest divendres amb varietat de propostes pels infants i adolescents del país. L'avinguda de les Nacions Unides i el parc del clot d'emprivat han rebut una bona afluència de visitants que no s'han volgut perdre l'oferta de tallers i la d'alguns esports urbans.

El llarg de la tarda els joves han pogut gaudir de diferents activitats, com per exemple l'escalada, el parkour o l'slackline. També s'han realitzat tallers formatius, com el d'aprendre a fer còctels sense alcohol o un altre d'arts plàstiques per promoure la creativitat.

"L'objectiu és oferir una alternativa d'oci i esport, sobretot destinat a la gent jove", explica el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena. La novetat d'enguany són les tres activitats esportives, el parkour, l'slackline i l'escalada, unes propostes que han sorgit dels joves de la parròquia a través de l'espai jovent. "El que ha faltat els últims anys és escoltar els joves per tal d'oferir les activitats que volien ells i no el que volien les institucions, i és justament a partir de l'escolta dels joves que hem decidit que aquest any faríem aquestes activitats", ha precisat Tena. Precisament, el conseller comunal ha aprofitat per animar als adolescents a apropar-se a l'espai jovent del comú per veure les activitats que aniran fent properament.

L'esdeveniment continuarà aquest dissabte amb els mateixos tallers i activitats. A més d'això, els espectadors podran escoltar música en directe gràcies a les actuacions que hi ha programades al llarg del dia, com la del dj. Mantovani, a les 11 del matí; la del músic Ladis B, a les 6 de la tarda; i la del cantant i productor W'Wise, a partir de les 7 de la tarda. La gastronomia també serà protagonista, atès que a la zona s'instal·laran camions de cuina sobre rodes. L'horari d'obertura de l'Alpha Space durant el diumenge serà de 10 del matí a 8 del vespre.