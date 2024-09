L’obertura del nou aparcament de l’Església s’ajorna a final d’any pels canvis al projecte

L’aparcament subterrani de la plaça de l’Església estarà enllestit entre el final d’aquest any i el començament del que ve. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va informar ahir al migdia en el marc de la roda de premsa de presentació del Caldes Festival que els treballs “potser s’allarguen una mica” per la modificació del projecte inicial. La previsió era que estiguessin acabats aquesta tardor.

Tal com ja va explicar el Diari fa unes setmanes, el primer esborrany de disseny de la nova plaça preveia la construcció d’unes escales per salvar el desnivell entre el carrer de l’Obac (l’antic carrer Estret) i l’avinguda Carlemany, opció que no convencia la corporació. Aprofitant el sostre de l’entrada de l’aparcament, s’ha fet una segona plaça en alçada. Aquesta solució permet guanyar espai públic. En aquesta zona, de fet, el comú no descarta ubicar un bar.

L’equipament disposarà d’un centenar de places distribuïdes en sis mitges plantes. La plaça tindrà zones de descans equipades amb jardineres de diferents altures i mides.

Pel que fa a les actuacions a la zona de Caldes, estaran enllestides a final del mes d’octubre. Gili va detallar que ara s’estan soterrant els tubs a la zona del pont de la Tosca, s’estan fent actuacions a la font del Metge i encara falten alguns “detalls” per acabar, com ara instal·lar una part de les aixetes de la instal·lació artística que ragen cap al riu. La font de banyeres, element central del projecte, va presentar-se a final de juliol, per la festa major.

En els mesos vinents, i amb l’objectiu de revalorar el patrimoni cultural de la parròquia, el comú recollirà documentació sobre els edificis històrics que hi ha a la zona, com ara l’antiga fàbrica de la llana. La informació s’explicarà als visitants amb cartells situats en diversos punts de la zona alta.

Finalment, Gili va apuntar que durant les setmanes vinents el comú es reunirà amb els veïns de l’edifici Ròdol, molestos per l’anunci que el Govern hi vol traslladar les consultes externes de salut mental. La cònsol major va recordar que el conflicte “incumbeix” més l’executiu, ja que en aquest cas les competències del comú es limiten a tramitar els permisos d’obra, que ha de concedir si s’ajusten a la legalitat.