L’executiva de DA vol copsar les inquietuds dels militants

Demòcrates per Andorra va celebrar ahir al vespre la primera reunió de l’executiva del nou curs polític, amb la presència de més d’una vintena de membres de la formació. En un comunicat de premsa posterior, el partit va remarcar les tres grans qüestions que marcaran aquest nou cicle: la llei sobre el creixement sostenible i el dret a l’habitatge, el referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea i el nomenament del bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la cerimònia litúrgica del pròxim 21 de setembre a la catedral de la Seu d’Urgell. La voluntat dels responsables de la formació en aquesta represa de l’activitat és arribar “a tots els militants de Demòcrates” i per això els principals càrrecs de l’executiva, encapçalats pel cap de Govern i president del partit, Xavier Espot, mantindran reunions amb els set comitès parroquials per “copsar in situ les seves valoracions i inquietuds sobre l’acció, tant de Govern com del grup parlamentari, per als anys vinents de legislatura”, segons el comunicat difós.