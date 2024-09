Festa per als nens a Callaueta per potenciar el comerç

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cap de setmana d’activitats adreçades al públic familiar i amb l’objectiu de potenciar els comerços de la zona de Callaueta. El comú d’Andorra la Vella torna a donar vida al carrer. Així doncs, demà i dissabte tindrà lloc la Festa de Callaueta, un esdeveniment organitzat en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, que té com a eix central l’art de carrer. El cònsol major de la capital, Sergi González, va explicar en la presentació de l’esdeveniment que el programa està format per diferents concursos, sortejos i concerts, així com mostres d’art. També va destacar el paper dels comerciants, que de nou s’han involucrat en la iniciativa.