La 65a Temporada de Teatre d'Andorra la Vella serà exclusivament nacional

La 65a Temporada de Teatre d'Andorra la Vella estarà formada, exclusivament, per produccions creades a Andorra. Així ho ha anunciat aquest dijous la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, qui ha destacat que és la primera vegada en la història de la temporada que s'aposta per aquest format. "Aquest any és molt especial. Hem decidit fer una temporada completament nacional amb talent andorrà. Creiem que tocava fer-ho" ha comentat, Losada. "Fa temps que us hem sentit dir que volem col·laborar en el creixement del teixit cultural i, al final, ens toca fer aquest aparador, especialment en un lloc com el teatre comunal. Creiem que és molt important que els actors i les actrius del país puguin gaudir del Teatre Comunal" ha afegit, la mandatària comunal.

La temporada, que compta amb un pressupost de 20.000 euros, s'iniciarà el 3 i 4 d'octubre amb l'obra 'Bipolar' de Jordi Troguet, una apologia de la inclusió social d'una persona amb trastorn bipolar, i continuarà el 24 i 25 d'octubre amb 'La Senyoreta' de Josefina Porras i Núria Gras, una obra que combina teatre i performance per explicar la història de Maria Lluïsa de Riba Cassany, propietària del patrimoni de la Casa Rossell d'Ordino.

La següent obra, 'Això s'escony/ahhh?' de Sergi Vallès amb Líquid Dansa, reflexionarà sobre la sexualitat en l'etapa de maduresa a través de l'humor i es representarà el 14 i 15 de novembre. Més endavant, el 21 i 22 de novembre, serà el torn de l'estrena de 'Benvinguda a la realitat: una nit amb l'Aura Puig' de Núria Montes i Joan Hernández, una adaptació de la novel·la de Lara de Miguel que abordarà temes d'igualtat de gènere, empoderament i resistència també a través de l'humor. Finalment, la darrera obra, 'La neu dins d'aquesta' pluja de Marc Rosich, comptarà amb la participació dels actors andorrans Clàudia Riera i Oriol Guillem i s'estrenarà el 12 i 13 de novembre. Totes les obres es representaran a les 20.30 hores de la nit, i les entrades ja es poden adquirir a través de la web del comú.