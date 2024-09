El nou curs de la Llar de Lòria inclou una vintena d'activitats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El calendari d’activitats del nou curs de la Llar de Lòria s’ha presentat aquest dimecres, coincidint, com cada any, amb l’inici de curs escolar. La proposta d’enguany inclou una vintena d’activitats de les quals els participants, que ja arriben al centenar, podran triar lliurement. El cònsol major ha volgut refermar l’objectiu del Comú: “fer-vos partícips dels nostres projectes, que els puguem compartir i que ens ajudeu a millorar”. A més, ha destacat la importància d’oferir “propostes destinades a promoure un envelliment saludable”.

Dins del programa, les novetats a destacar és la recuperació del taller intergeneracional de punt i costura que es va aturar el 2020 degut a la pandèmia, i que es reprèn aquest any. També, a causa de la gran demanda dels participants, s’han doblat les activitats esportives com el manteniment físic i l’aiguagim. A més, a les activitats informàtiques com el taller de telèfon mòbil i de xarxes socials, s’hi sumen enguany classes sobre seguretat i intel·ligència artificial.