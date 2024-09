L'obertura de l'aparcament d'Escaldes s'endarrereix a finals d'any

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Rosa Gili, en el marc de la presentació del Caldes Festival, ha detallat que les actuacions a la zona de Caldes es preveu que estiguin enllestides a finals del mes d'octubre. Així, ha detallat que ara s'estan soterrant els tubs a la zona del pont de la Tosca, s'estan fent actuacions a la font del Metge i encara falten alguns "detalls", com ara alguna aixeta. Pel que fa a l'aparcament, l'acabament va per a més llarg, ja que es comptava que es pogués obrir a la tardor, però "potser s'allarga una mica" i podria estar enllestit entre finals d'aquest any i principis del que ve.

La cònsol ha detallat que s'ha fet una modificació al projecte inicial, perquè es va veure que quedava un "desnivell molt gran" entre el carrer Mossèn Guillem Adellach (antic carrer Estret) i l'avinguda Carlemany i calia fer-hi moltes escales, una qüestió que no acabava de convèncer el comú. Aprofitant el sostre de l'entrada del pàrquing, s'ha decidit fer una "segona plaça en alçada", amb la qual cosa no només es guanya espai públic sinó que fins i tot es pensa a poder-hi ubicar "el bar de la plaça" que serviria per "donar vida" a la zona amb "un equipament d'aquest estil".

Respecte l'ampliació de les instal·lacions de salut mental prevista a l'edifici Ròdol ha destacat que tot i que és un tema que "incumbeix" més el Govern, ja que es tracta d'un projecte en el qual el comú només es limita a donar els permisos d'obra, estan pendents d'una reunió amb els veïns i que després es podrà avaluar quin ha de ser el paper del comú al respecte.