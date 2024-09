Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, ha rebut per segon any consecutiu el segell Llum verda per part de FEDA. Aquesta certificació acredita que el 100% de l’electricitat que consumeix Caldea procedeix de fonts renovables, concretament de FEDA.