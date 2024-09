Els comuns volen tenir un rol més “proactiu” en la problemàtica de l’habitatge

Els comuns volen prendre la iniciativa per trobar solucions al problema de l’habitatge. Amb l’objectiu de tenir un rol més proactiu pel que fa a aquesta matèria, han nomenat l’arquitecte Lluís Ginjaume representant de les corporacions comunals a l’Institut Nacional de l’Habitatge. La participació de Ginjaume en l’organisme pot ser útil, van insistir ahir els cònsols d’Andorra la Vella, Sergi González, i de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols, per aportar “noves idees i perspectives” sobre la qüestió de l’habitatge.

En aquest sentit, els comuns també han decidit crear una comissió interparroquial d’habitatge, que és la que haurà de marcar les directrius consensuades per les set corporacions i intercanviar informació amb Ginjaume. González va admetre que amb l’anterior representant dels comuns a l’Institut Nacional de l’Habitatge les reunions van ser molt esparses. Ara, en canvi, la voluntat és que hi hagi trobades periòdiques entre les corporacions i el seu representant. Tot i que Cairat va assenyalar que “encara és d’hora” per avançar quines seran les línies de la política d’habitatge consensuada pels comuns, la voluntat de les set parròquies és “treballar amb el Govern”.

Pel que fa a l’urbanisme, els comuns han acordat reforçar la participació en el procés de modificació de la Llei general d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) amb l’objectiu de definir un nou model de creixement “més ordenat i sostenible”, segons va resumir Cairat. En les setmanes vinents, de fet, una representació dels comuns mantindrà una primera reunió amb la comissió del Consell General sobre política territorial, urbanisme i medi ambient. Quins posicionaments defensaran els comuns en aquestes trobades? Cairat va reconèixer que, tot i que hi ha una “voluntat conjunta” d’ordenar el territori, també és cert que hi ha “set realitats” diferents.

Pel que fa als estudis de capacitat de càrrega, el cònsol major lauredià va recordar que “a final d’octubre” estaran tots lliurats. La majoria els han entregat, però hi ha corporacions que encara estan treballant en “qüestions tècniques”.

D’altra banda, la reunió de cònsols també va servir per acordar que el comú d’Encamp convoqui un concurs, en representació de la resta, per actualitzar l’eina informàtica del cens, que data del 1982. Cairat va remarcar que és el “pas natural” després que les set corporacions acordessin una revisió de la Llei del cens per agilitzar tràmits.

En la trobada els mandataris van rebre la visita de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i de membres de l’Institut Andorrà de les Dones per analitzar l’aplicació de la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones.