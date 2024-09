Un bloc rocós inestable obliga a tallar la CG-1 a l’altura d’Aixovall

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tècnics de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) van treballar ahir per estabilitzar un talús inestable de la carretera general 1, a l’altura de la rotonda d’Aixovall, a Sant Julià de Lòria, després de detectar una zona inestable en la revisió de talussos. Les tasques que es van realitzar van consistir en la retirada d’un bloc d’un metre cúbic, que es va treure per seguretat, i la zona va quedar assegurada amb ajuda d’empreses especialitzades, segons va informar el COEX.

Els treballs van obligar a tallar un carril de la circulació en sentit nord al costat de la rotonda al llarg del matí i va haver-hi un tall total de la via puntual que va durar uns quants minuts. Des de Mobilitat es va destacar que les obres són necessàries per garantir la seguretat de la zona i no es poden fer de nit per diversos motius de seguretat dels treballadors.

Les restriccions de trànsit es van organitzar amb l’ajuda del cos policial, el servei de circulació del comú de Sant Julià de Lòria i Mobilitat, segons van assenyalar des de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres per la xarxa social X.