L’estudi tècnic del cementiri multiconfessional s’iniciarà aquest any

El lloc on es construiria el cementiri, a la Plana.Fernando Galindo

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estudi de viabilitat sobre el cementiri multiconfessional de la Plana s’iniciarà abans de final d’any. Aquest és el compromís, si més no, del ministeri de Territori i Urbanisme, que durant les setmanes vinents reprendrà les reunions de treball amb el grup de diàleg interreligiós, impulsor del projecte, i el comú d’Escaldes-Engordany després d’una aturada d’aproximadament dos mesos per les vacances d’estiu. “Espero que tot vagi bastant més ràpid, sobretot l’any vinent”, va afirmar el conseller general demòcrata i membre del grup de diàleg Salomó Benchluch.

Si l’estudi conclou que construir el cementiri és factible des del punt de vista tècnic, el pròxim pas, va explicar el representant demòcrata, serà avaluar-ne els costos. Tot i que el procés serà complex, està convençut que la infraestructura serà una realitat d’aquí a pocs anys. “Si arribem a encaixar-ho tot plegat, abans del final de la legislatura podríem tenir el cementiri. Després poden passar moltes coses, però aquesta és la fita que ens hem marcat”, va explicar.

UNA VELLA REIVINDICACIÓ

La construcció d’un cementiri adaptat a les necessitats funeràries de les comunitats religioses no catòliques –els qui més l’han reclamat són els col·lectius jueu i musulmà– és una reivindicació que es remunta més de 20 anys enrere. Se n’ha parlat periòdicament des de com a mínim els anys de Toni Martí com a cònsol major d’Escaldes (2003-2011). La voluntat del Govern de cedir un terreny a la zona ha reactivat el projecte aquesta legislatura.

Segons la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, correspon a les administracions encarregades del govern de les parròquies la construcció, conservació i administració de cementiris, així com la prestació de serveis funeraris. Abans d’habilitar el cementiri multiconfessional, així, també caldrà estudiar com s’ajusta a la normativa comunal el requisit religiós dels ciutadans de confessió jueva i musulmana de ser enterrats a terra. Aquesta és una qüestió que hauran de resoldre els juristes. La majoria de parròquies, amb l’excepció d’Ordino, només permeten disposar les despulles dels difunts en nínxols.

La manca d’un espai en què jueus i musulmans puguin ser enterrats d’acord amb les seves creences els ha obligat fins ara a traslladar els seus difunts a l’estranger. Les opcions a l’abast són Barcelona i Tolosa, per als jueus, i el Marroc, lloc d’origen de la majoria de musulmans residents.

EL PROJECTE

1. INICI DE L’ESTUDI DE VIABILITAT DEL CEMENTIRI

El Govern iniciarà l’estudi de viabilitat del cementiri interconfessional de la Plana abans de final d’any. El pas vinent serà avaluar els costos que podria tenir la infraestructura.

2. CESSIÓ D’UN TERRENY DE GOVERN

El Govern està disposat a cedir un terreny a la zona de la Plana perquè s’hi faci el cementiri interconfessional, fet que ha permès donar un nou impuls al projecte aquesta legislatura.

3. UNA REALITAT ABANS DE FINAL DE LEGISLATURA

El conseller general demòcrata Salomó Benchluch està convençut que el cementiri interconfessional de la Plana serà una realitat abans del final d’aquesta legislatura.