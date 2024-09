Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Festa de Callaueta se celebrarà els pròxims 13 i 14 de setembre. Divendres els actes festius començaran a les sis de la tarda i s’allargaran fins a la nit. L’endemà les activitats s’iniciaran al migdia i acabaran al vespre. Hi haurà música i tallers per als més petits, amb propostes com dibuix, pintacares, globoflèxia i jocs de fusta.