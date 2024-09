A ritme d'estiu tanca la temporada amb un miler de participants

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Julià de Lòria ha tancat la temporada d'estiu amb èxit, registrant la participació d'un miler de persones en les diverses activitats del programa 'A Ritme d'Estiu'. Aquestes activitats, que han abastat diferents àmbits com la cultura, el turisme, l'esport i la joventut, han estat ben acollides per la població i visitants. En l'àmbit cultural, 750 persones han gaudit d'una programació variada, especialment adreçada a infants i famílies. Els més petits, d'entre 3 i 10 anys, han pogut gaudir de les propostes de la Biblioteca Comunal Universitària, que han inclòs contacontes amb temàtiques actuals com 'La revolta climàtica dels contes' i 'De quin color és un petó?', així com un taller experimental sobre el coet Apollo 11, dirigit per l'astrònom Joan Pujol.

A més, la programació s'ha ampliat per incloure altres públics i disciplines amb l'estrena de la peça artística i d'elaboració propia 'Eteri (Part I)', creada per Emma Riba i Kic Barroc. També ha destacat l'exposició de carrer 'Laurèdia, un patrimoni cultural de la Unesco', que commemorava el 20è aniversari de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni de la humanitat, i que ha comptat amb visites guiades pels fotògrafs Jaume Riba i Àlex Tena. I l'Escola d'Art de Sant Julià de Lòria també ha contribuït a la programació amb un taller de pintura mural al parc infantil del Prat Gran.

En relació amb les activitats turístiques del programa, 72 persones han participat en quatre de les cinc sortides organitzades al camí de la Senyoreta, les quals han inclòs un itinerari teatralitzat i musicalitzat. Pel que fa a la composició dels participants, un 40% eren turistes i un 60% andorrans o residents al país. No obstant això, encara no es disposa de les dades finals de participació en altres activitats, com 'Moments' i els 'Banys de Bosc', que continuaran fins a finals de setembre.

Seguint la mateixa línia, un total de 50 persones han participat en les activitats organitzades per LAUesport els dimarts, amb una major afluència en les sessions de zumba. Cal destacar que la participació ha estat més alta durant el mes de juliol, mentre que l'agost s'ha observat una disminució a causa de les vacances i les condicions meteorològiques desfavorables.

Finalment, l'àrea de Joventut ha registrat un total de 19 participants en els tallers, com el taller de cuina de postres d'autor, que va comptar amb 11 inscrits, deixant alguns en llista d'espera, i el taller de llengua de signes, amb 8 inscrits. Amb aquestes activitats, Sant Julià de Lòria ha aconseguit una temporada d'estiu reeixida, oferint una programació diversificada i atractiva per a totes les edats i gustos.