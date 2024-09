Nova torre de 14 plantes molt a prop de la rotonda de la Comella

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

A les tres torres d’una mateixa promoció immobiliària que ja s’aixequen davant de l’estació nacional d’autobusos se sumarà una quarta de planta baixa més 14 en alçada en una parcel·la de la mateixa zona, a tocar de la rotonda de la Comella. Com en el primer cas, la construcció respon al que permet, quant a alçada dels edificis, el pla parcial que es va validar per desenvolupar urbanísticament aquell entorn de la capital. Aquest projecte d’edifici d’habitatges en concret data de l’any 2022, ja s’hauria autoritzat a les acaballes de l’anterior mandat comunal però va rebre la validació definitiva per part de la corporació el passat mes de maig. Durant tot el període ha incorporat canvis sol·licitats per l’administració parroquial i també pel Govern. La superfície de terreny on s’aixecarà ha fet funcions d’aparcament privat fins ara.