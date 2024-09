Naturland tanca l'estiu amb menys visitants i amb més despesa mitjana per client

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Naturland ha tancat l'estiu amb menys clients que l'any passat i amb un increment del consum mitjà dels visitants, segons el balanç fet públic avui. L'ecoparc lauredià ha rebut 40.425 persones i l'estiu del 2023 es va arribar als 48.729 i la despesa mitjana de la clientela ha augmentat gairebé un 10%, indiquen des del parc.

Els responsables de Naturland destaquen que l'entrada Aventura + (que inclou l'N'Boscat i el Forestline) ha crescut un 20% respecte de la temporada anterior "i juntament amb l'entrada Aventura, es consoliden com les més demanades pel públic, la qual cosa suposa que una part important de clients ha optat per l'entrada més completa per gaudir de més temps al centre". El director del parc, Xabier Ajona, remarca que "enguany hem tingut un bon estiu, en què el principal producte ha estat l'entrada Aventura, com ja va sent habitual, i en què s'ha consolidat l'entrada d'Aventura +, sent cada cop més demanada. Això ens ajuda a guanyar punts en la valoració que fa el client de les diferents activitats".

Balanç d'activitats

Naturland assenyala que les activitats al capvespre han tornat a tenir bona acollida, destacant el Tobotronc, que a més aquest estiu s'ha animat alguns dies amb sessions de DJ, un atractiu afegit que ha agradat molt als visitants. Des de l'ecoparc afirmen que una de les activitats complementàries més ben rebudes han estat les excursions a cavall a la cota 2.000, de les quals se n'han fet 250 sortides més que l'estiu passat. I recalquen que "l'èxit de vendes d'aquest estiu", ha tornat a ser l'entrada Aventura, un passi que permet fer activitats variades durant tot el dia, així com l'Aventura +, que ofereix a més, la possibilitat de gaudir de l'N'boscat i el Forestline. Amb relació a les activitats de la Cota 2.000, el Naturland Bike Center ha continuat oferint els seus itineraris i serveis.

Naturland ha obert un nou punt de restauració a la cota 1.600 aquest estiu, El Mos, un nou espai amb una oferta complerta d'hamburgueseria, pizza, creps i cafeteria, que ha permès donar servei a més clients, en el mateix espai, en relació amb l'any passat, i que ha suposat un 30% més de vendes, indiquen.

Naturland mantindrà l'activitat fins al 13 d'octubre a la cota 2.000, amb el Bike Center, les excursions a cavall, el passeig en poni i l'N'boscat, i a partit del 19 d'octubre s'oferiran les excursions a cavall tots els cap de setmana, si la meteorologia ho permet. Paral·lelament, s'anirà preparant el sector de la cota 2.000 en previsió de l'obertura de la temporada d'hivern. La cota 1.600 continuarà oberta tots els caps de setmana adaptant l'oferta d'activitats a cada temporada.