Kokoro la nova exposició de Naiara Galdós

Ànima, cos i ment. El cor de les coses. Això és el que significa 'Kokoro', el concepte japonès amb el qual l'artista, Naiara Galdós, ha titulat el seu darrer treball, que s'ha inaugurat aquest dilluns al centre sociocultural l'Estudi d'Ordino. Una mostra que ha creat al llarg dels darrers dotze mesos i que gira entorn de la introspecció. "Quan vaig descobrir aquesta paraula, em va fascinar. Vaig pensar: he de fer un treball d’introspecció per entendre com podem recuperar el cor de les coses o en quin moment l’hem perdut" explicava, Galdós, durant la presentació de l’exposició. "Estem molt acostumats a mirar-nos al mirall, però no a mirar dins nostre per identificar què ens inquieta i cap a on anem. Quan et mires al mirall, només veus un cos, que és un element canviant amb el pas dels anys. Però, i l’ànima? En quin estat la tenim? Estem bé o no? Aquesta reflexió em va portar a explorar la nostra ànima, que és la part més íntima que posseïm" afegia, l'artista.

La mostra està conformada per un total de 25 instal·lacions artístiques, que inclouen cinc escultures i diverses obres pictòriques creades amb diferents tècniques. De fet, tal com comentava Galdós, l'exposició està repartida en dos espais: el ja citat Estudi d'Ordino i el Museu Carmen Thyssen. "Estic molt agraïda per l'oportunitat d'exposar. Molta gent em pregunta si no preferiria tenir tota la col·lecció junta en un mateix lloc, però la veritat és que no. Crec que hi ha una disgregació natural del nostre cos, de la nostra ànima, i dels nostres projectes" assenyalava, l'artista. "Aquesta necessitat de tenir-ho tot sota control pot ser limitadora. Està bé que l'exposició es divideixi en dues parts, perquè així pot arribar a un públic més variat i democratitzar l'art, cosa que considero necessària" afegia, Galdós.