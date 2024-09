Mossèn Antoni Elvira s'acomiada d'Encamp amb la diada de la Mare de Déu de l'Oratori

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La tradicional diada de la Mare de Déu de l'Oratori ha aplegat a desenes d'encampadans de totes les edats que han volgut fer una acció de gràcies a la verge el matí del dissabte abans del dia de Meritxell. Aquesta ha estat una jornada molt especial, ja que la parròquia ha tancat així els aplecs anuals i han acomiadat a mossèn Antoni Elvira, qui ha donat el seu darrer aplec com a rector. "Vull agrair al comú, perquè fan possible els aplecs i els hi donen relleu" ha esmentat. El camí de l'Oratori també ha vist com el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernández; i els consellers Nino Marot i Joan Sans, han estat presents en aquest dia tan especial per a la parròquia.

"És l'últim aplec de l'any i estem molt contents de poder compartir-ho amb els veïns" ha declarat Fernández, incidint en la gran quantitat d'encampadans que han pujat enguany. L'inici de la diada ha estat marcada per les paraules del mossèn que ha recalcat la necessitat d'agrair a la Mare de Déu tots aquells recursos dels quals es disposen i que es donen per suposat, però que altres persones no poden gaudir-ne. Dos nens de la parròquia han realitzat l'ofrena floral a la verge, però abans s'ha cantat la pregària. Finalment, s'ha conclòs l'acte amb un repartiment de coca i sucs i la ballada de sardanes.

Minimitzar les afectacions a les Bons



El passat 26 d'agost va finalitzar el termini per presentar les propostes per la remodelació del nucli antic de les Bons. Segons ha esmentat Fernández, fins a principis d'octubre els tècnics avaluaran cada una de les opcions amb la comissió d'obres i s'ha d'aprovar a un consell de comú. Tanmateix, la principal preocupació són les possibles afectacions als veïns de la zona. Per aquest motiu, volen dur a terme un projecte que suposi el menor impacte possible. "Es començarà quan estigui tot a punt i hàgim parlat amb la constructora" ha mencionat Fernández. Cal recordar que l'obra tindrà una durada aproximada de 18 mesos i el pressupost estimat és de 2,4 milions d'euros.