Llapis gegants i zones de ‘petó i adéu’: la capital aposta per la seguretat escolar

Llapis gegants amb la inscripció 'Ruta segura al cole' o cartells de color blau marí amb petjades de colors i la frase 'Camí escolar'. Probablement molts ciutadans, tant si van amb cotxe com si passegen a peu, s'han trobat últimament amb aquests nous elements instal·lats en diversos carrers de la capital. Es tracta de la nova senyalització dels camins escolars, una de les tres mesures de seguretat ciutadana impulsades pel comú d'Andorra la Vella per millorar la seguretat dels nens que van a l'escola. "Aquesta proposta va sorgir del Consell d'Infants i crea zones més segures, ja que indica els camins per on els infants han de creuar. Això també facilita que els conductors identifiquin aquestes zones i redueixin la velocitat" explicava, el conseller de Circulació i Aparcaments d'Andorra la Vella, Xavier Surana, mentre detallava que s'han instal·lat senyals de velocitat de 30 i 20 km/h segons la proximitat als centres educatius. "De moment, aquesta senyalització s'ha instal·lat en tres zones: als voltants de l'Escola Andorrana de Santa Coloma, del Col·legi Mare Janer i del Lycée Comte de Foix" afegia.

Una altra de les accions que ha impulsat el comú, a banda dels camins escolars, són les zones de 'petó i adéu'. Es tracta d'espais identificats amb senyals de color verd on els pares poden aturar-se durant trenta segons per deixar els seus fills a l'escola de manera segura. "L'objectiu és oferir un lloc d'aturada breu per deixar els nens i que altres pares puguin utilitzar-lo després, evitant la necessitat de buscar estacionament" explicava, Surana. "A més, hem procurat que els senyals siguin clars i fàcils de comprendre, tot seguint els estàndards que s'utilitzen en altres països europeus. Ara els adoptem aquí a Andorra" afegia, el conseller.

A més, per complementar tota aquesta senyalització, el comú ha mobilitzat un grup d'agents de circulació davant les escoles per reforçar la seguretat a la zona. "Hem creat un grup de protecció escolar format per vuit agents –set agents i una caporal– que treballen a prop de les escoles i, a més, faran xerrades a l'inici de curs dirigides als pares per explicar-los quina és la seva funció i quines normes d'estacionament cal seguir per millorar la seguretat dels seus fills" detallava, Surana, mentre comentava que aquest grup, de fet, estarà actiu durant la primera hora del matí i de la tarda. "Crec que és important comptar amb aquests agents, ja que també poden detectar qualsevol incident a prop de les escoles que pugui afectar la seguretat" concloïa, el conseller.