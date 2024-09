Les visites teatralitzades a la Mosquera arrenquen sorprenen els visitants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les visites teatralitzades per visitar i descobrir la Mosquera han arrencat amb una sorpresa inesperada: la interpretació dels personatges protagonistes i el nou recorregut que han estat molt ben valorats pels visitats, que ahir divendres, de manera excepcional varen participar en la primera visita d'estrena, i els que han participat en les dues d'aquest dissabte, ja en la programació habitual d'aquest setembre.

Amb sortida des de la plaça dels Arínsols i arribada a la plaça del Consell, davant de l’Oficina de Turisme, els visitants s’endinsen cap a la Mosquera i el Tremat per descobrir els murals que ajuden a explicar la història d’Andorra, i especialment d’Encamp, de principis del segle XX de la mà de dos personatges ficticis: la Peirona, l’esperit tornat a la vida d’una veïna d’Encamp, i la guia oficial, que no pot fer correctament la seva feina, per les constants interrupcions de la veïna xafardera i poc disciplinada.

Els murals, produïts per l’artista Samantha Bosque, i que varen formar part del Pla d’Embelliment del nucli de la Mosquera són el fil conductor d’una activitat per a tots els públics. La consellera de Turisme, Verònica Solsona, va explicar que “és important revitalitzar tota la zona i fer-ho a través d’un apropament de la cultura que permeti donar a conèixer aquests nuclis més tradicionals”.