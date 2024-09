Crítiques a la inacció política pel contraban al Pas de la Casa

Els veïns del Pas es queixen de la inacció del comú després d’haver viscut un estiu de contraban intens amb jornades d’altíssima activitat que han causat alarma. Durant els últims tres mesos, coincidint amb el clima estival, els residents del poble encampadà han vist com l’activitat dels passadors ha augmentat considerablement. Aquest increment del tràfic (de tabac, principalment) ha evidenciat la manca d’una estratègia policial que aturi aquesta pràctica il·lícita, la connivència d’alguns comerços (en benefici propi) i el caos ambiental que viuen gairebé diàriament els veïns i els turistes. Una altra conseqüència del moviment de passadors per les muntanyes és la brutícia que hi deixen: brossa perillosa perquè alguns animals la furguen o se l’arriben a menjar.

“Atribuir la sensació d’inseguretat als mitjans és una manera de menystenir-la” Marta Pujol, Consellera d’Avancem al comú

Marta Pujol, consellera de la minoria del comú (Avancem), va indicar ahir que la corporació no ha convocat encara cap reunió de poble per abordar la problemàtica. La trobada entre la casa comuna i els residents al Pas és una reclamació de la minoria que, de moment, no ha estat atesa. “Vam demanar, al juny, si es preveia una reunió amb els veïns per escoltar-ne les preocupacions. Per ara, però, la reunió no sembla que estigui prevista. La resposta que ens van donar pel que fa a la situació al Pas és que el comú està igual de preocupat que nosaltres. Asseguraven que l’alarma dels veïns es devia a una qüestió de percepció més que no pas a una realitat. Van apuntar que la situació era la mateixa que duran tot l’any. Després hem vist que no anàvem tan desencaminats: aquest estiu la situació ha empitjorat”, va expressar Pujol, que considera que la corporació respon amb “evasives”.

“No hi ha dia que no hagi vist un contrabandista. Andorra no pot gestionar aquesta allau” Clàudia Cunill, Veïna del Pas de la Casa

La consellera tampoc té constància que s’hagi reforçat la col·laboració amb el Govern o amb les forces de seguretat internes o externes (franceses) i va reiterar que el comú s’excusa per via de “la percepció causada pels mitjans”. “Justament, el que ens toca a nosaltres és insistir a través dels mitjans per tenir repercussió”. Per Pujol, aquesta acusació és una manera de “menystenir la informació i la sensació d’inseguretat”.

Clàudia Cunill, veïna del poble, apunta que fa dos anys que denuncia la situació de degradació i sosté que “el Pas té una cara B”. Cunill, que treballa en una immobiliària i és coneguda per la seva faceta de creadora de contingut (TikTok, Instagram...), indica que el poble concentra una màfia que opera explotant laboralment els contrabandistes: “Els porten en cotxe fins a l’Ospitalet i els fan pujar la muntanya mentre es juguen la vida per quinze euros al dia.” “Estem permetent que França consenti que tota aquesta gent travessi la frontera. S’haurien de demanar explicacions”, afegeix. També subratlla la col·laboració dels negocis: “La venda està emparaulada. A les sis del matí ja es poden veure contrabandistes amb les bosses plenes. Els comerços venen tant de tabac que els passadors l’han d’amagar dins del poble.” Ara bé, Cunill admet que no pot qüestionar globalment “a qui venen tabac els empresaris del poble”. El control principal –considera– l’hauria de capitanejar França.

Pel que fa a l’ambient, apunta que aquest estiu alguns veïns s’han trobat els vidres del cotxe trencats, hi ha hagut un parell de robatoris nocturns en comerços i alguns treballadors d’hoteleria han topat amb traficants dormint als lavabos. “No hi ha un sol dia que no hagi vist un contrabandista. Es passegen sense vergonya. Andorra no pot gestionar aquesta allau”, manifesta Cunill.

Durant les últimes setmanes, altres veïns han presenciat com alguns cavalls que pasturen als voltants del poble, a prop del nucli, s’acosten a les escombraries (ampolles, cinta adhesiva...) que deixen els contrabandistes, les remenen i fins i tot es mengen alguna deixalla. “Les muntanyes estan plenes de brossa”, lamenten a les xarxes socials, evidenciat un sentiment d’indignació que s’estén.