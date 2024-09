Cairat celebra les obres del vial com una “reivindicació històrica”

L’alegria, no exempta de crítica, però, desborda Sant Julià de Lòria i, en especial, els polítics veïns de la parròquia. Si dimecres passat va ser el torn del conseller general Pol Bartolomé, en declaracions al Diari, ahir el cònsol major, Cerni Cairat, també va voler expressar-se davant els mitjans per les obres del vial que han de posar el punt final a més de dues dècades de projecte. “En fem una valoració molt satisfactòria perquè aquest anunci respon a una reivindicació històrica del poble de Sant Julià”, va comentar Cairat, que es va mostrar crític amb el retard en els tempos del projecte. “L’inici d’aquestes obres ha de significar un punt d’inflexió respecte a aquest greuge que considerem que ja ha vingut de manca d’inversió en infraestructures”, va indicar el mandatari lauredià, que, no obstant això, no va voler fer retrets.

De fet, en un to pragmàtic, Cairat va apuntar que per a la parròquia “la qüestió és que [el vial] arribi i que sigui una realitat ja a partir de l’any que ve i es pugui complir el termini previst d’acabament durant l’any 2027”. En aquest sentit, també va agrair “no tan sols” al Govern, sinó als consellers generals de la parròquia –de la seva formació a l’hemicicle ho són Pol Bartolomé i Maria Àngels Aché–, “tot el treball i el tarannà dialogant que van mostrar per arribar a aquest acord”.

El tram pendent és el que queda entre la plaça Laurèdia i el carrer Isidre Valls, que suposa la construcció d’un túnel que passaria per darrere de l’edifici Riera i alliberaria l’avinguda Rocafort d’un important volum de trànsit que complica les entrades i sortides a l’aparcament de l’immoble. Pel que fa a aquesta casuística, el cònsol va referir-s’hi en manifestar que “justament una de les reivindicacions era pels veïns que viuen en aquesta zona, ja que l’avinguda Francesc Cairat suporta ara mateix tot el trànsit d’entrada per la frontera sud i també el de sortida”.

Des del comú consideren que completar la desviació laurediana ha de ser per a l’executiu un projecte “clau” per descongestionar el centre de la vila. Precisament, amb aquest nou escenari quan les obres estiguin en funcionament, la pilota retorna sobre la teulada de la corporació local per repensar el model de l’entorn urbà. “Hem de tenir en compte que era una obra molt reivindicada per a la qualitat de vida de la gent del poble, el fet d’allunyar el fum i la perillositat del trànsit de vehicles de prop del centre”, va indicar el cònsol. En aquest sentit, una de les iniciatives que Cairat té sobre la taula pel que fa a la mobilitat al nucli urbà és la d’una possible pacificació del trànsit al centre del poble, sobretot a l’avinguda Verge de Canòlich, la qual es podria arribar a fer per a vianants a certes hores del dia.

“Són coses que estudiarem de manera tècnica i de forma conjunta amb la ciutadania amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent”, va comentar. Per Cairat, “si es viu bé i es passeja bé a la parròquia això comportarà desenvolupament social i creixement econòmic”. Pel que fa als temps per implementar aquests canvis, el cònsol va assegurar que intentaran fer-ho durant aquest mandat per fases, ja que cal tenir en compte que els treballs de finalització del vial estan previstos per al 2027.