L'actualització de l'audiovisual del vell Santuari de Meritxell no serà estàtic

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, conjuntament amb el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé i el mossèn Ramon de Canillo ha inaugurat aquest dijous, coincidint amb els 50 anys de la col·locació de la primera pedra del nou Santuari, el nou recull audiovisual del Santuari vell de Meritxell, acte que s'emmarca en les millores de l'espai iniciades l'any passat pel 150è aniversari de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona del país. "Ens faltava l'actualització de l'audiovisual, on hem intentat mantenir algunes imatges de l'antic per donar-li aquest toc més emotiu i per recordar com se celebrava la festa" ha explicat Bonell, assenyalant que també s'han inclòs imatges més recents. Aquest recull no serà estàtic, sinó que s'aniran implementant imatges més actuals a mesura que passi el temps.

"És un espai que la gent ha de sentir com a seu, per aquest motiu, des del ministeri hem fet la memòria" ha explicat Bonell. L'incendi que va destruir el Santuari fa 27 anys, i que es va viure com una autèntica tragèdia al país, ha aportat l'aprenentatge que s'ha de cuidar millor el patrimoni. En aquest sentit, a banda de les millores en els plafons, l'aplicació de llums més sostenibles i la introducció de guies en diferents idiomes per als visitants de l'església, s'ha decidit actualitzar el recull audiovisual que "permet conèixer el passat, qui som i el que volem arribar a ser" ha explicat.

El mossèn Ramon de Canillo ha fet especial incidència en la quantitat de visitants que reben en ambdós santuaris a l'any, no només de gent religiosa o turistes, sinó també de familiars que venen a recordar als seus avantpassats. "Estic content perquè com a experiència, la gent vol veure coses com ara Meritxell. Que aquest audiovisual completiu una mica més la història, és bo" ha declarat, valorant molt favorablement el suport de Govern a l'obra. A més, ha recordat l’evolució de l’ús del Santuari vell, des del moment de l’incendi fins a l’actualitat i ha remarcat la importància sentimental que continua tenint per als ciutadans d’Andorra i, especialment, pels canillencs i canillenques.

El record de la primera pedra

"Recordo com van posar la primera pedra del nou Santuari, on l'arquitecte em va dir que es faria una cosa que no calgués explicar, que la gent pogués mirar i contemplar" ha revelat el mossèn Ramon. Cinc dècades després d'aquest emblemàtic dia, el mossèn ha recordat que dins la pedra hi havia diaris i papers que després, a causa de les obres, van desaparèixer i, en l'actualitat, la pedra de granit ja no es pot trobar al Santuari. "Per mi, Meritxell ho és tot l'any" ha conclòs.