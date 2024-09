Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp obrirà les inscripcions per a les activitats esportives i culturals per al curs 2024-2025 el pròxim dimarts 10 de setembre, a partir de les 11.00 hores. Enguany hi haurà tot un seguit d’opcions per a tots els públics amb més de 30 activitats esportives i més d’una vintena de culturals.